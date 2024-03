Fvg: assessore Ambiente, con Lutman regione è al vertice del sistema ambiente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione della direttrice generale dell’Arpa Friuli Venezia Giulia, Anna Lutman, a vicepresidente del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente conferma la validità del lavoro dell'intera agenzia in regione. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, annunciando il nuovo ruolo che Lutman svolgerà a livello nazionale e che si aggiunge all'incarico ricoperto in Friuli Venezia Giulia. “Si tratta della seconda volta nell'arco di pochi anni che tale incarico viene affidato, grazie al voto di tutti i direttori delle Agenzie per l'ambiente del nostro Paese, al Friuli Venezia Giulia e in questo caso la prima volta a una donna”, ha detto l’assessore, sottolineando la sensibilità dell’amministrazione regionale sul tema dell’ecologia e sul lavoro svolto da Arpa. (segue) (Frt)