Fvg: assessore Ambiente, con Lutman regione è al vertice del sistema ambiente italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il punto di partenza della nostra azione è l'informazione nei confronti dei cittadini, a partire dai più giovani, e delle imprese per lo sviluppo di una mentalità orientata alla tutela dell'ambiente. Un'azione – ha aggiunto Scoccimarro – che viene sviluppata ponendo le istituzioni al fianco delle persone in un'ottica di supporto, senza ovviamente tralasciare l'importante ruolo di controllo esercitato dell'agenzia con il ricorso alla sanzione solo come estrema ratio”. (Frt)