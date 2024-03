Energia: Pichetto Fratin, obiettivo dei 70-80 gigawatt da rinnovabili al 2030 è raggiungibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 “prevediamo di autorizzare circa 10 gigawatt di rinnovabili, toccando un livello molto più alto rispetto al passato. Naturalmente poi le valutazioni andranno fatte sulla base delle installazioni, non delle autorizzazioni. Ma credo che l'obiettivo dei 70-80 gigawatt al 2030 è raggiungibile perché il percorso del nostro Paese è quello giusto". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in videocollegamento durante un convegno in corso a Milano, ricordando che "nel 2021 abbiamo installato 1,5 gw, nel 2022 3 gigawatt e ne 5,5 gw lo scorso anno". “Contemporaneamente", ha precisato il ministro, "abbiamo avviato il discorso sul grande eolico, quello offshore, che però non avrà effetti prima di due-tre anni. Ma ripeto, questa crescita di anno in anno ci poterà alla messa a terra dei gigawatt che ci siamo prefissati di avere al 2030". (Rem)