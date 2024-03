Medio Oriente: Pichetto Fratin, da Mar Rosso effetto su prezzi di ordine inflazionistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non pensavamo di vedere di nuovo le armi in Europa. E invece ci siamo trovati prima l'Ucraina, poi il Medio Oriente e poi ancora il Mar Rosso. Quest'ultima crisi, fonte di ulteriore complessità, determinerà un effetto sui prezzi di ordine inflazionistico". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in videocollegamento durante un convegno in corso a Milano, aggiungendo che "l'instabilità è la difficoltà maggiore per il sistema produttivo, le imprese non riescono a pianificare con sicurezza”. Questo scenario ha concluso Fratin, “determina la necessità di avere una politica industriale contemporanea e quindi tarata sui cambiamenti che conosciamo e su quelli che arriveranno, anche all'improvviso". (Rem)