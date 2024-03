San Siro: Sala, se squadre non interessate possibile via quella dei concerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Inter e Milan "nonostante i tentativi che stiamo facendo dicessero che San Siro non gli interessa non potrei mai lasciare lo stadio abbandonato. Una via plausibile è quella dei concerti perché lo stadio ha una storia su questo, il mondo della musica dal vivo inoltre è un business molto importante, in Italia fa più fatturato del cinema quindi, a loro interesserebbe". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante una diretta Instagram, nell’ambito dell’iniziativa “Cose in Comune”, trattando il tema dello stadio di San Siro. (Rem)