Mobilità: Tomasi (Aspi), investire su quella convenzionale per aumentarne efficienza

- È necessario “continuare a investire sulla mobilità convenzionale per aumentarne l’efficienza”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, in occasione della seconda edizione del Forum dell’intermodalità sostenibile. “Bisogna incentivare il cambio di mobilità. Il parco auto del Paese ha bisogno di una accelerazione. Anche noi stiamo lanciando le gare per le colonnine”, ha aggiunto. (Rin)