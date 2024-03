Roma: controlli interforze in zona Porta Maggiore, irregolarità in 4 attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro esercizi commerciali sono stati sanzionati per varie irregolarità durante i controlli interforze effettuati in zona Porta Maggiore a Roma. Nell'area hanno operato i poliziotti del Commissariato Porta Maggiore, i carabinieri, la guardia di finanza, agenti della polizia locale Roma Capitale e personale dell'Asl Roma2, con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga. Un servizio volto ad arginare l'abusivismo e lo sfruttamento della manodopera irregolare nei vari settori lavorativi, oltre a specifiche attività finalizzate alla prevenzione e repressione di fenomeni di spaccio di droga nella zona, e al contrasto dei reati predatori. Nel corso dell'attività sono state identificate in tutto 360 persone, controllati 218 veicoli, di cui uno poi è stato rimosso e sono state contestate 30 violazioni del Codice della Strada; inoltre sono stati controllati 10 esercizi commerciali, di cui 4 sono stati sanzionati. In particolare, nei 4 esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande siti in via Casilina, gli operatori hanno effettuato ispezioni amministrative, riscontrando gravi condizioni igienico sanitarie; per tali motivi, i titolari sono stati sanzionati per un ammontare di 13.800 euro e, per uno dei locali sanzionati, personale dell'Asl ha disposto la chiusura. (Rer)