Rifiuti: Morrone (Lega), Ecomafie non rassicurata da sopralluogo a sito Ponte Malnome a Roma

21 luglio 2021

- A termine della visita all'impianto Ama di Ponte Malnome a Roma, che deve essere trasformato in un sito per lo smistamento dei multimateriali, il presidente della commissione parlamentare Ecomafie, Jacopo Morrone della Lega, afferma: "Non sono né rassicurato né soddisfatto. L'audizione dei vertici di Ama di ieri pomeriggio a Palazzo San Macuto non è andata come nelle previsioni, tanto che gli intervenuti non hanno presentato alcuna relazione sullo stato dei fatti corredata da numeri certi e verificabili. Ugualmente, dalla visita di questa mattina allo stabilimento Ama di Ponte Malnome non sono emerse risposte tranquillizzanti. Insomma, la risoluzione dei gravi problemi del sistema rifiuti di Roma Capitale non è alle porte". In una nota il deputato della Lega, che oggi ha visitato gli spazi accompagnato dal commissario e senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, precisa che "secondo i nostri interlocutori, nello stabilimento di Ponte Malnome si concentrano al momento i rifiuti indifferenziati e plastica o metalli di due zone di Roma nord. I rifiuti indifferenziati sono caricati su mezzi diretti in altre regioni italiane o imballati e trasportati su ferro ad Amsterdam, in quest'ultimo caso addirittura con costi minori, circa 230 euro a tonnellata, di quelli necessari allo smaltimento in località italiane". (segue) (Rer)