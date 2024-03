Rifiuti: Morrone (Lega), Ecomafie non rassicurata da sopralluogo a sito Ponte Malnome a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rifiuti plastici - ricorda Morrone - sono invece diretti in impianti italiani sulla base di gare svolte da Invitalia con frequenza almeno biennale. Secondo Ama, entro il 31 dicembre 2026 a Ponte Malnome dovrebbero essere realizzati due impianti sia di compostaggio aerobico che di selezione multimateriale (carta e plastica) con fondi Pnrr e del Dl Aiuti (200 milioni). Mentre per i rifiuti indifferenziati non si sa nulla in attesa del futuro inceneritore. Da notare che non è invece più funzionante l'inceneritore per rifiuti speciali non pericolosi di Ponte Malnome perché il suo ammodernamento sarebbe risultato troppo oneroso. Insomma, il quadro generale presenta per ora più ombre che luci: per questo il filone rimarrà aperto in modo da consentire analisi approfondite, per seguirne gli sviluppi e per dare risposte concrete ai romani e a tutti gli abitanti del Lazio". (Rer)