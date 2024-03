Ue: Pichetto Fratin, direttiva su "casa green" sia compatibile con bilancio stato a sostegno privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un Paese “con ottomila comuni e un patrimonio edilizio super frazionato, con oltre l'80 per cento di italiani che sono proprietari di immobili. Questo, per noi Italia, significa aver bisogno di gradualità. La Direttiva non può essere un obbligo per il privato, ma va programmata sulla base di quelle che è la forza dello Stato di accompagnare il privato. E quindi tutto questo deve essere compatibile con il bilancio di Stato". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in videocollegamento durante un convegno in corso a Milano, ricordando che "l'avventura sulle 'case green' è cominciata parallelamente all'insediamento del governo italiano". "Poi di colpo", ha proseguito Pichetto, "l'Unione Europea ha assunto una posizione ideologica sulla "direttiva case green', che prevedeva un vincolo di Classe energetica D al 2033. Una posizione, a mio avviso, priva di fondamento che ha dato il via a una battaglia. Nessuno qui mette in discussione l'obiettivo finale, il nodo è sul percorso da seguire per raggiungere l’obiettivo gradualmente” ha concluso. (Rem)