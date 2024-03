Sardegna: Istat, 2023 anni nero per l'export sardo, calo del 24,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prodotti sardi nel 2023 hanno subito un duro colpo, registrando un calo del 24,2 per cento nelle esportazioni, il peggiore risultato in Italia secondo l'Istat. Questo calo è stato principalmente causato dalla diminuzione delle esportazioni di prodotti petroliferi, una voce tradizionalmente importante per l'Isola. Nonostante alcuni settori come l'agroalimentare, gli autoveicoli, i macchinari e la farmaceutica abbiano registrato aumenti, molti altri hanno chiuso il 2023 in perdita, come l'energia, i prodotti petroliferi raffinati, la carta, il legno e i minerali. (segue) (Rsc)