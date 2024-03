Speciale difesa: Cisgiordania, polizia Israele, autore attacco a sud di Gerusalemme è 15enne palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autore dell'accoltellamento avvenuto questa mattina nei pressi di un posto di blocco a sud di Gerusalemme è stato identificato dalla polizia di Israele come Muhammad Abu Hamed, un palestinese di 15 anni della città di Al Khader, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dalla polizia, citata dal quotidiano "The Times of Israel", il sospetto è arrivato al posto di blocco in bicicletta e, mentre gli agenti delle forze di sicurezza hanno cercato di interrogarlo, ha estratto un coltello. Sarebbero state le Forze di difesa israeliane (Idf) di stanza nell'area ad aprire il fuoco contro l'assalitore, di cui non si conoscono le condizioni attuali. Due membri delle forze di sicurezza, un uomo di 25 anni e una donna di 19, sono rimasti feriti nell'accoltellamento e trasportati negli ospedali di Gerusalemme in condizioni non troppo gravi. (Res)