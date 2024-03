Speciale difesa: Germania, ministro Difesa Pistorius ordina ad Aeronautica di consegnare aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha impartito all'Aeronautica (Luftwaffe) l'ordine di consegnare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza, dopo prosegue la guerra di Israele contro il movimento islamista palestinese Hamas. È quanto riferisce il quotidiano "Handelsblatt". Secondo il settimanale "Der Spiegel", la missione della Luftwaffe è stata concordata dal dicastero di Pistorius con il ministero degli Esteri, guidato da Annalena Baerbock. Per fornire gli aiuti al territorio palestinese, la Luftwaffe utilizzerebbe propri C-130 in forza allo squadrone per il trasporto aereo franco-tedesco, di stanza a Evreux. Poiché l'Aeronautica francese ha già effettuato voli di questo tipo su Gaza, la Luftwaffe potrà trarre vantaggio dall'esperienza del partner della Nato. Fonti militari hanno affermato che gli equipaggi dei C-130 tedeschi di Evreux si stanno già preparando per la missione. L'operazione potrebbe essere avviata "nei prossimi giorni". (Geb)