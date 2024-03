Speciale difesa: Niger, fonti a "Nova", visita generale Figliuolo a Niamey conferma segnali di benevolenza all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Comando operativo di vertice interforze (Covi), generale Francesco Paolo Figliuolo, ha effettuato la scorsa settimana una visita "molto positiva" in Niger, nel corso della quale sono stati colti segnali di apertura e di benevolenza. Lo riferiscono ad "Agenzia Nova" fonti della Difesa, secondo cui nel corso della visita - che ha visto la partecipazione anche del segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia - la delegazione italiana è stata ricevuta dai ministeri della Difesa e degli Esteri nigerini. Secondo le stesse fonti, la presenza italiana è risultata gradita, contrariamente a quella francese che dopo il colpo di Stato dello scorso 26 luglio non è più tollerata dalla giunta militare di Niamey. Dalla visita è emerso inoltre che saranno presto riavviati i corsi formativi a favore dell'esercito e della polizia nigerini, mentre le attività di cooperazione civile e militare non si sono mai fermate e proseguiranno nei prossimi giorni. Si tratta della prima missione congiunta a livello di alti funzionari Difesa ed Esteri italiani effettuata in Niger dopo il golpe di luglio, che ha portato alla destituzione del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. (Res)