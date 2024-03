Speciale difesa: India, semiconduttori, Modi inaugura i cantieri di tre impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre progetti sono stati approvati dal Consiglio dei ministri il 29 febbraio, con l’impegno ad avviare la produzione entro cento giorni. L’impatto sull’occupazione è stimato in 20 mila posti di lavoro diretti e 60 mila indiretti. A Dholera, che è una regione di investimento speciale del Gujarat, sorgerà un’unità della capacità di 50 mila Wfsm (Wafer starts per month), nel Gujarat, con un investimento di 910 miliardi di rupie di Tata Electronics Private Limited (Tepl) in partnership con la taiwanese Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (Psmc). Produrrà chip ad alte prestazioni con tecnologia a 28 nanometri, chip di gestione dell’alimentazione di veicoli elettrici, dispostivi per telecomunicazioni, difesa ed elettronica di consumo. (Inn)