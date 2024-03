Speciale difesa: Spagna ordina proiettili d'artiglieria alla tedesca Rheinmetall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha ordinato al conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall 94.200 proiettili d'artiglieria da 155 millimetri con un contratto dal valore di 208 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, le munizioni verranno consegnate all'esercito spagnolo "tra la fine del 2024 e la fine del 2025, con l'opzione per una proroga di due anni". Si tratta di proiettili ad alto potenziale Er02A1 con una gittata massima di 30 chilometri nella variante Bt e di circa 40 chilometri in quella Bb. (Geb)