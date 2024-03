Venezuela: a febbraio produzione petrolifera in aumento del 4,28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio la produzione petrolifera del Venezuela ha registrato un aumento del 4,28 per cento, con una quantità di 877 mila barili al giorno (bpd), contro gli 841 mila di gennaio. Lo ha reso noto l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opep). Rispetto a febbraio 2023 (700 mila bpd), l’aumento è del 24,5 per cento. Nel 2023 il Venezuela, Paese con le maggiori riserve di petrolio al mondo, ha prodotto 783 mila bpd, il 9,5 per cento in più rispetto ai 716 mila del 2022. Si tratta comunque di risultati lontani dall’obiettivo fissato dal presidente, Nicolas Maduro, che nel 2022 aveva promesso di arrivare a produrre un milione di barili al giorno. Tuttavia, il ministro del Petrolio e presidente della compagnia petrolifera nazionale (Pdvsa), Pedro Rafael Tellechea, ha assicuato che entro il 2024 si arriverà a produre 1,2 milioni di pbd, obiettivo che potrebbe essere impedito da una possibile ripresa delle sanzioni Usa. (Vec)