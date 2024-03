Energia: Lanzetta (Enel), sistemi di accumulo strategici per transizione e decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di accumulo “giocano un ruolo strategico nell’abilitare la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. In Italia abbiamo 23 progetti Bess attualmente in cantiere per un totale di 1,7 Gigawatt di nuova capacità di accumulo”. Lo ha dichiarato il direttore Italia del gruppo Enel, Nicola Lanzetta, in occasione della seconda edizione del Forum dell’intermodalità sostenibile. (Rin)