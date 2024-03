Nepal: primo ministro Dahal supera voto di fiducia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo cambio di maggioranza è anche l’ennesima svolta nella complessa vicenda del comunismo nepalese. Dahal è in carica dal 26 dicembre 2022. Il leader maoista, noto come Compagno Prachanda, “Il fiero”, suo nome di battaglia durante la guerra civile, è diventato per la terza volta primo ministro dopo le politiche del novembre dello stesso anno. Dahal non è uscito vincitore dalle ultime elezioni, anzi: il suo Centro maoista si è ridimensionato alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale. Tuttavia, è riuscito a tornare alla guida dell’esecutivo (dopo i mandati del 2008-09 e del 2016-17), alleandosi con Oli. Neanche due mesi dopo, però, l’Uml ha lasciato il governo di cui era il principale alleato, una frattura seguita alla scelta di Dahal di sostenere per la presidenza della Repubblica il candidato del Congresso, prima forza di opposizione e partito di maggioranza relativa, Ram Chandra Poudel. (segue) (Inn)