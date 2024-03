Nepal: primo ministro Dahal supera voto di fiducia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 marzo 2023 Dahal ha ottenuto la fiducia alla Camera con una nuova maggioranza imperniata sull’asse tra il Centro maoista e il Congresso. Non è stata la prima volta che Dahal è passato dall’alleanza con l’Uml a quella col Congresso. Era già successo anche nella precedente legislatura. Dahal e Oli, infatti, si erano presentati da alleati alle elezioni di fine 2017, vincendole, e i loro partiti si erano poi fusi nel 2018, una fusione durata poco e finita, con tanto di risvolti giudiziari, col ripristino delle precedenti formazioni. La battaglia interna ai comunisti aveva paralizzato l’azione del governo Oli, in carica dal febbraio del 2018 al luglio del 2021. In quel contesto, l’Uml ha anche subito una scissione, dalla quale è nato il Partito comunista socialista unificato di Madhav Kumar Nepal. (segue) (Inn)