Nepal: primo ministro Dahal supera voto di fiducia (7)

- Il rapporto tra Dahal e Oli non è mai stato facile. I due ben rappresentano la storia di divisioni del movimento comunista nepalese, che ancora pesa sul processo di giustizia e riconciliazione nazionale per chiudere definitivamente la stagione del decennale conflitto civile, concluso nel 2006. Oli, detenuto in carcere per 14 anni, dal 1973 al 1987, prima di rinunciare alla violenza e abbracciare il sistema parlamentare multipartitico, è entrato in parlamento nel 1991. Nel 1996, Dahal lanciava invece la “guerra del popolo” per abbattere la monarchia e istituire una “democrazia popolare”. Insieme i due leader hanno vinto le prime elezioni dopo la riforma costituzionale del 2015, che ha dato al Paese un assetto federale, e lo hanno fatto con una maggioranza parlamentare di due terzi, che non si era mai vista dopo il ritorno della democrazia. La schiacciante vittoria del 2017, però, non ha garantito un governo di legislatura, né la fusione incompiuta in un unico soggetto politico ha messo fine alle divergenze ideologiche. (Inn)