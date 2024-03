Milan: Fontana, questioni formali prevalgono su aspetti sportivi valuteranno i magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta "mi sembra che non siano gli aspetti sportivi che prevalgono ma questioni formali che valuteranno i magistrati". Lo ha detto il presciente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a margine di un evento a Palazzo Pirelli commentando le perquisizioni della Guardia di Finanza alla sede del Milan. "Non ho idea di cosa ci sia veramente sotto a questa faccenda, se ci siano dei dati effettivi o delle supposizioni, mi sembra di aver letto che tutto nasce da un esposto di qualche parte che evidentemente aveva interessi contrari, bisognerebbe vedere le carte per dare dei giudizi", ha concluso.(Rem)