Americhe: oggi a Miami forum regionale su tasse e fiscalità

- L’ufficio legale Baker McKenzie, presieduto dal suo rappresentante per la regione dell’America latina, Gustavo Boruchowicz, organizza oggi a Miami la conferenza latinoamericana su tasse e transazioni. La riunione, che riunisce legali esperti di fiscalità, vede anche la presenza di avvocati provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Usa, Messico, Perù e Venezuela. Presenti anche interventi di altri studi, come la brasiliana Trench Rossi Watanabe, che interverrà sul tema di fusione e acquisizioni e riforme tributarie. (Was)