I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: tre monaci egiziani uccisi in un attacco in monastero copto - Tre monaci egiziani sono stati uccisi in un attacco all'interno del monastero copto di San Marco Apostolo e San Samuele il Confessore nella città di Johannesburg, in Sudafrica. Lo ha dichiarato ieri la Chiesa copta ortodossa egiziana in un comunicato. Secondo la dichiarazione ufficiale, le persone uccise sono il monaco Hegumen Takla el Samuely, il vice della diocesi copta del Sudafrica, il monaco Yostos Ava Markos, e il monaco Mina Ava Markos. Le autorità competenti si sono recate al monastero e hanno iniziato a indagare sull'incidente. Anche l'ambasciatore d'Egitto a Johannesburg si è recato al monastero per seguire la situazione, si legge nella nota, secondo cui anche papa Tawadros II, capo della Chiesa copta ortodossa, sta seguendo il caso e attende di essere informato sulle cause. Esprimendo profondo dolore per questo tragico incidente, la Chiesa ortodossa ha espresso le sue sincere condoglianze alle famiglie dei monaci. (segue) (Res)