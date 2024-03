I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica-Ghana: Ramaphosa chiede di attuare oltre 20 accordi economici bilaterali - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha chiesto il rafforzamento dei legami economici tra il Sudafrica e il Ghana e l’attuazione di oltre 20 accordi firmati dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Pretoria e Accra nel 1994. Intervenuto alla seconda sessione della Commissione binazionale Sudafrica-Ghana a Pretoria, Ramaphosa ha sottolineato l’importanza dello sviluppo del commercio e degli investimenti tra i due Paesi e ricordato che in Ghana sono registrate oltre 100 aziende sudafricane. “Le nostre imprese sono desiderose di aumentare i loro investimenti in Ghana e si aspettano che lavoriamo insieme per migliorare l'ambiente imprenditoriale", ha detto il leader sudafricano citato dall'agenzia "Apa", alla presenza dell’omologo ghanese Nana Akufo-Addo. “Invitiamo gli investitori ghanesi a esplorare le opportunità a loro disposizione nel nostro Paese”, ha proseguito Ramaphosa. Fra le aziende sudafricane presenti in Ghana ci sono il colosso delle telecomunicazioni Mtn, i gruppi minerari AngloGold Ashanti e Goldfields, il colosso della vendita al dettaglio Shoprite e le istituzioni finanziarie Standard Bank, First National Bank e Barclays/Absa. (segue) (Res)