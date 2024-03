I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghana: commissione elettorale respinge proposta uso droni durante presidenziali di dicembre - La commissione elettorale del Ghana ha respinto la proposta delle opposizioni di usare dei droni per monitorare lo svolgimento del voto alle prossime elezioni generali di dicembre. Lo riferisce la “Bbc”, precisando che l’idea era stata proposta dal Congresso nazionale democratico (Ndc) come mezzo per prevenire potenziali irregolarità. Secondo la commissione, la misura violerebbe tuttavia i protocolli di sicurezza e metterebbe a repentaglio la riservatezza del processo di voto ed è stata per questo respinta. In occasione delle elezioni di dicembre gli analisti prevedono un tete-à-tete fra l'attuale vicepresidente Mahamudu Bawumia, del Nuovo partito patriottico (Npp) e l’ex presidente John Mahama dell'Ndc, in carica tra il 2012 e il 2017 e già candidato sconfitto alle presidenziali del 2020. Il presidente uscente Nana Akufo-Addo, al suo secondo mandato, non si ripresenterà. (Res)