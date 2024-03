© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: sequestrati a Bengasi 18 milioni di pillole di captagon provenienti dalla Siria - Il Centro doganale del porto marittimo di Bengasi ha reso noto il sequestro di 18 milioni di pillole di captagon, un'anfetamina ampiamente diffusa nei paesi arabi. Le sostanze sono state scoperte all'interno di tre container che trasportavano mele fresche dalla Siria e risultavano registrati a nome della società "Dar Al Salam Company". La droga è stata individuata durante un'operazione di perquisizione dei container, che erano occultati in modo estremamente sofisticato. I sacchetti contenenti le pillole erano nascosti e saldati alle pareti interne dei container stessi. Il Centro ha dichiarato che l'ispezione è stata condotta in maniera professionale dai membri del dipartimento di ispezione del centro doganale del porto marittimo di Bengasi e dai membri del dipartimento anti-contrabbando e droga di Bengasi dell'autorità doganale, con il supporto della brigata Tariq ben Ziyad (affiliata al Comando generale dell’Esercito nazionale libico e guidata da Saddam Haftar) e la supervisione del Pubblico ministero. Inoltre, il Centro doganale del porto marittimo di Bengasi ha confermato il sequestro e la rapida distruzione di "17 milioni 812 mila 300 compresse" di captagon, precisando che sono in corso ricerche per raccogliere prove da presentare alle autorità competenti per l'avvio delle indagini. (segue) (Res)