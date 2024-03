I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Unicef distribuisce aiuti ai profughi in fuga dalle violenze in Sudan - Il Fondo delle Nazioni Unite nazioni per l’infanzia (Unicef), in coordinamento e con la facilitazione della Mezzaluna Rossa libica, ha fornito “sostegno essenziale” ai profughi in fuga dal Sudan nel sud della Libia. Attraverso i propri canali sociale, l’ufficio in Libia di Unicef ha confermato che “mentre il conflitto continua in Sudan, la Libia è diventata un rifugio per migliaia di persone in fuga dalla violenza”. A tal riguardo, l’Unicef ha avviato la distribuzione di oltre 650 kit igienici, 1️.000 kit di abbigliamento vaccinazioni vitali per i bambini nelle aree chiave di Kufra, Ajdabiya e Jalu. (segue) (Res)