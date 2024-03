I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Russia: presidente autorità elettorale a Mosca come osservatore per elezioni presidenziali - Il presidente dell'Alta autorità elettorale indipendente tunisina (Isie), Farouk Bouasker, si recherà in visita a Mosca su invito del presidente della Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. Secondo un comunicato stampa di Isie, l'invito rientra nell'ambito delle missioni di osservazione internazionali alle elezioni presidenziali russe previste per domenica. La visita è stata al centro di un incontro tra Bouasker e l'ambasciatore russo in Tunisia, Alexandre Zolotov. Durante la sua visita, Bouasker parteciperà anche ad una conferenza internazionale sulla sovranità elettorale organizzata dalla commissione elettorale russa con cui Isie intende firmare un memorandum d'intesa. Ha concluso la stessa fonte. (segue) (Res)