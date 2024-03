I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Saied a Commissione per la riconciliazione penale, “non siate indulgenti con nessuno" - Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ribadito ieri, durante la cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Commissione nazionale per la riconciliazione penale, l'importanza della loro responsabilità. "Restituite i soldi al popolo e non siate indulgenti con nessuno”, ha raccomandato Saied ai membri del comitato. "Siamo stanchi dei vecchi metodi. Dite loro che questa è la loro ultima possibilità. Cerchiamo giustizia, non vendetta, ma non vogliamo che il denaro della gente rimanga nelle mani di coloro che se ne sono appropriati indebitamente, sia all'interno che all'esterno del Paese", ha aggiunto Saied durante il suo discorso, pubblicato in un video da Cartagine sui propri canali social. (segue) (Res)