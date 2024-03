© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: presidente Egitto Al Sisi conferma sostegno a popolo palestinese - Il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha confermato il sostegno del suo Paese e degli egiziani al "fraterno popolo palestinese". Durante una telefonata con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, il presidente egiziano ha espresso i propri auguri al popolo palestinese in occasione dell'inizio del mese sacro islamico del Ramadan, in particolare ai residenti della Striscia di Gaza, che "soffrono di condizioni umanitarie estremamente deteriorate". Durante il colloquio telefonico, Al Sisi ha confermato gli intensi sforzi del suo Paese per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia e per sostenere i legittimi diritti dei palestinesi a stabilire uno Stato indipendente. (Res)