I fatti del giorno - Medio Oriente

- Medio Oriente: morto aggressore palestinese ferito a checkpoint Gerusalemme, aveva 15 anni - E’ stato identificato come Muhammad Abu Hamed, 15 anni, originario della città di Al Khader, in Cisgiordania, il palestinese che ha aggredito all’arma bianca i militari delle Forze di difesa israeliana (Idf) in un posto di blocco a Al Nafaq, a sud di Gerusalemme. Lo rende noto la polizia israeliana, spiegando che il giovane ha accoltellato due militari che lo avevano fermato per interrogarlo. Gli israeliani hanno quindi aperto il fuoco contro il ragazzo che è deceduto, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Il quotidiano “Times of Israel” riferisce che il 15enne si sarebbe arrivato vicino al checkpoint in sella a una bicicletta. I due militari israeliani sono stati trasferiti in ospedale con “ferite lievi e moderate”. (segue) (Res)