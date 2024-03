I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Cipro: incontro tra ministri Esteri, focus su aiuti a Gaza e crisi in Medio Oriente - Il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, ha espresso apprezzamento per la decisione di Cipro di aprire un corridoio marittimo destinato a portare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, durante l’incontro con l’omologo di Nicosia, Constantinos Kombos. Bou Habib ha dichiarato che "gli aiuti che passano (attraverso il valico di) Rafah non sono sufficienti", auspicando che "questo corridoio sia un modo per far arrivare il cibo a Gaza e contribuisca a ridurre la fame". Il capo della diplomazia libanese ha aggiunto che, durante l’incontro con la controparte cipriota, “abbiamo parlato della crisi dei rifugiati”, spiegando che la questione necessita “dell’aiuto degli altri paesi per essere risolta”. Bou Habib ha inoltre informato Kombos "della nostra visione di sicurezza e pace ai confini meridionali e della nostra esigenza di attuare la risoluzione 1701 (del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)", spiegando che “non ci sarà una pace completa (con Israele) prima della pace con i palestinesi”. (segue) (Res)