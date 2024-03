© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: inviato Onu a Damasco settimana prossima, focus su lavori del comitato costituzionale - L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, arriverà a Damasco all’inizio della prossima settimana per una visita di due giorni in cui incontrerà il ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad. Lo hanno riferito delle fonti al quotidiano siriano filo-governativo “Al Watan”, aggiungendo che i colloqui di Pedersen si concentreranno sullo svolgimento del nono round del comitato per redigere la nuova costituzione siriana, che l'inviato delle Nazioni Unite ha chiesto si tenga a Ginevra. Durante la sua visita a Damasco, Pedersen incontrerà anche l'ambasciatore russo, Alexander Efimov, quello iraniano in Siria, Hussein Akbari. (segue) (Res)