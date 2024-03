© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: telefonata presidenti Emirati e Commissione Ue, focus su crisi umanitaria - Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno discusso della crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e della futura cooperazione. Secondo quanto riferito ieri dall'agenzia di stampa emiratina "Wam", in un colloquio telefonico, i due hanno sottolineato il peggioramento della situazione a Gaza e la necessità di stabilire una rotta marittima da Cipro per portare aiuti all'exclave palestinese. Bin Zayed e Von der Leyen hanno anche parlato dell'importanza di integrare gli aiuti con altri progetti e sforzi volti a fornire assistenza. Da parte sua, il presidente emiratino ha dichiarato che il Paese del Golfo è impegnato a collaborare con la comunità internazionale per garantire la consegna degli aiuti umanitari a Gaza, sottolineando l'importanza di lavorare per un cessate il fuoco immediato. La presidente Von der Leyen ha ringraziato Bin Zayed e ha ribadito il desiderio della Commissione europea di lavorare a stretto contatto con gli Emirati. (Res)