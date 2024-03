I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama: oggi secondo dibattito elettorale tra i candidati presidenziali - Si terrà oggi il secondo dibattito tra gli aspiranti presidenti di Panama, Paese che andrà al voto il prossimo 5 maggio. Il dibattito di oggi avrà luogo nel Centro sportivo della città di David, provincia di Chiriqui, e sarà trasmesso attraverso i principali canali radio e televisione del Paese. I temi del dibattito saranno la corruzione, la partecipazione giovanile all'economia e la decentralizzazione. Il tribunale elettorale (Te), organizzatore dell'evento, ha previsto la partecipazione di 60 cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in una modalità definita "Town Hall" o "pubblico partecipativo". I presenti potranno infatti rivolgere domande ai candidati. Sarà assente Josè Raul Molino, il candidato scelto dal partito "Realizzando obiettivi" in sostituzione di Riccardo Martinelli, ex presidente inabilitato perché condannato a 10 anni per corruzione. (segue) (segue) (Res)