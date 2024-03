© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: Brasile convoca prossima ministeriale all'Onu, si terrà il 26 settembre - La prossima riunione ministeriale del G20 si terrà presso gli uffici delle Nazioni Unite a New York il prossimo 26 settembre, con la partecipazione a un’assemblea di alto livello dell’Onu. Lo ha reso noto il diplomatico brasiliano Maurio Lyrio, a nome della presidenza brasiliana. “Si terrà una riunione ministeriale nella sede dell’Onu con la partecipazione di tutti i Paesi membri” per realizzare “una discussione importante” sui principi che la presidenza del Brasile vuole portare avanti”, ha detto Lyrio, uno dei funzionari sherpa alla guida degli incontri tecnici del G20 per il Brasile. Si tratta della prima riunione del G20 a svolgersi in una sede Onu. Lyrio ha sottolineato che è importante per il G20 riunire le forze con “tutti i membri dell’Onu” per realizzare una “riforma della governance globale” e in particolare il Consiglio di sicurezza, ma anche per affrontare i temi della povertà e della sicurezza alimentare, cari all’agenda brasiliana. (segue) (segue) (Res)