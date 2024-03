© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: ambasciatore Usa in visita nello Stato omonimo, focus su economia e sicurezza - L’ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Ken Salazar, si è riunito con le autorità dello Stato del Messico per discutere di politica commerciale e di sicurezza. Lo ha reso noto l’ambasciata in un comunicato. Salazar ha incontrato la governatrice, Delfina Gomez Alvarez, con cui ha discusso di “legami commerciali e della presenza del settore privato statunitense, specialmente nel settore dei veicoli elettrici”. Salazar ha visto anche il procuratore generale dello Stato del Messico, Josè Luis Cervantes, con cui ha dialogato sull’incremento della cooperazione “nella lotta al traffico di armi e droga”. Infine, il diplomatico Usa ha incontrato la procuratrice messicana contro la tratta, Guillermina Cabrera, sottolineando che “questo crimine è connesso ai pericoli della migrazione irregolare”. “Nella mia visita allo Stato del Messico abbiamo discusso delle priorità condivise come i legami commerciali Usa-Messico, la sicurezza e gli scambi accademici”, ha scritto l’ambasciatore. "Ho riaffermato l'impegno a perseguire le relazioni con lo Stato del Messico”, legami resi più profondi grazie all’accordo T-Mec (l’accordo di cooperazione commerciale tra Messico, Usa e Caanada) e la cooperazione in materia di sicurezza e giustizia. (segue) (Res)