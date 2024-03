I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repubblica Dominicana: missione industriale in Guyana e Suriname, 65 riunioni con imprese locali - Il ministero degli Esteri della Repubblica Dominicana, in collaborazione con l’associazione di industriali del Nord (Airen), ha promosso una missione imprenditoriale in Guyana e Suriname per promuovere il dialogo con imprese locali. Lo rende noto un comunicato del ministero. “La missione ha l’obiettivo di rafforzare i legami commerciali con la regione”. Tra le aziende partecipanti, Grupo Bocel, La Aurora, Tracks S.A., Tadug Group, Steeltec e Troncoso Associati. Imprese che lavorano in diversi settori, dall’alimentazione (produttori di pasta, farina e caffè) ai componenti industriali metallici, ai componenti e servizi legati ai pannelli solari. Durante la missione, i partecipanti dominicani hanno incontrato il ministro degli Esteri, del Commercio e della Cooperazione internazionale del Suriname, Albert Ramdin. (segue) (Res)