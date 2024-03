I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: inflazione febbraio al 276,2 su anno, cala al 13,2 per cento il ritmo su mese - A febbraio l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto del 13,2 per cento sul mese, arrivando a un incremento del 276,2 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). I dati rappresentano un diminuzione di 7,4 punti percentuali rispetto a quelli registrati a gennaio, quando l'Ipc mensile aveva raggiunto un 20,65 per cento. I maggiori aumenti si sono registrati nei comparti comunicazione (24,7 per cento) e trasporto (21,6 per cento). Durante i primi tre mesi del 2024 l'indice ha raggiunto un 36,6 per cento. Gli analisti citati dai media avevano ipotizzato un calo mensile, pur se superiore sempre al ritmo del 15 per cento, mentre fonti governative stimavano una corsa mensile attorno al 10. (segue) (Res)