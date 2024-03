Cipro: Christodoulides, disponibile a incontro con Ersin Tatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota, Nikos Christodoulides, ha espresso la volontà di incontrare il presidente di Cipro del Nord, Ersin Tatar, alla presenza dell'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Maria Angela Holguin Cuellar. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. Ieri sera nel corso di un evento a Nicosia, Christodoulides ha confermato che un incontro con Holguin è previsto per sabato e ha detto che i due hanno già avuto un colloquio telefonico. "Sono pronto a incontrare Tatar in presenza di Holguin, se anche lui è disponibile", ha aggiunto. Christodoulides, inoltre, ha sottolineato che visiterà ufficialmente il Monte Athos giovedì, segnando un evento significativo in quanto si tratta della prima visita di un presidente cipriota dalla presidenza di Glafcos Clerides.(Gra)