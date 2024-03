© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminato l'esame degli ordini del giorno sono in corso, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, il cosiddetto decreto ex Ilva. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. (Rin)