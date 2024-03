© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: ministro Economia Saito riceve direttore generale Aiea Grossi - Il ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone, Ken Saito, ha ricevuto ieri a Tokyo il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi, in visita nel Paese per la prima volta dall'inizio delle procedure di scarico nell'oceano dell'acqua decontaminata di Fukushima. Lo ha riferito tramite una nota il ministero dell'Economia giapponese, secondo cui Saito ha espresso gratitudine nei confronti dell'Aiea per aver vigilato con il proprio personale sulle attività di scarico dell'acqua decontaminata nell'area della centrale nucleare protagonista del disastro del 2011. Saito ha chiesto che l'Aiea continui a monitorare indipendentemente le attività di scarico e la diffusione delle analisi delle acque, per fare da garante della sicurezza delle attività a beneficio della comunità internazionale. Ieri Grossi ha incontrato anche il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshimasa Hayashi, cui ha ribadito l'importanza di garantire la massima trasparenza riguardo le attività in corso a Fukushima. (segue) (Res)