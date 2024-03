Rifiuti: Morrone (Lega), dopo incendio Tmb Malagrotta stabilimento Ponte Malnome strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sicurezza dello stabilimento di Ponte Malnome, a Roma "ce ne siamo assicurati perché ricordiamo che dopo l'incendio del Tmb di Malagrotta questo diventa un sito strategico". Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Ecomafie e deputato della Lega, Jacopo Morrone, a termine del sopralluogo allo stabilimento di Ponte Malnome, a Roma. "Se c'era un margine - ha aggiunto - questo è stato consumato. Non può accadere più nulla perché se dovesse accadere qualcosa sarebbe un disastro. A fronte anche del Giubileo, non vorremmo mai che accadesse questo perché la città andrebbe in difficoltà", ha concluso.(Rer)