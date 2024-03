Rifiuti: Morrone (Lega), commissione Ecomafie ha chiesto dettaglio costi per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a Roma "voglio capire i costi. È difficilissimo, è complicato perché non è facile avere numeri e dati. Voglio capire la percentuale reale di differenziata, non solo quella di raccolta, ma anche quello che esce". Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Ecomafie e deputato della Lega, Jacopo Morrone, a termine del sopralluogo allo stabilimento di Ponte Malnome, a Roma. "L'altra cosa che ho chiesto nello specifico è da cosa è giustificato il disservizio che i cittadini lamentano, ovvero cassonetti non puliti e rifiuti lasciati al bordo della strada e dei cassonetti stessi. A Roma mi dicono che ci sono circa 60 mila cassonetti. Ho chiesto se ci sono fototrappole e telecamere che prevedono un controllo, ogni quanto vengono puliti i cassonetti e un piano di programmazione di pulizia dei cassonetti. Sono tutte domande che stiamo già facendo e che faremo anche per iscritto per avere risposte precise e puntuali", ha concluso. (Rer)