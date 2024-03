Lazio: Novelli (M5s), interrogazione su applicazione normativa antincendio nei nostri ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho interrogato la Giunta Regionale per avere maggiore contezza rispetto agli interventi relativi alla normativa antincendio negli ospedali della nostra regione. Lo dichiara in una nota il consigliere M5s alla Regione Lazio, Valerio Novelli. "Un problema che si è reso ancora più stringente dopo l'incendio verificatosi presso l'Ospedale di Tivoli e dopo che anche diverse inchieste giornalistiche hanno evidenziato una notevole carenza in questo senso. Dalla risposta ricevuta dall'assessore Maselli - aggiunge -, risulta che a otto mesi dalla delibera fatta dalla Giunta, con la quale è stato approvato il Piano degli Investimenti in edilizia sanitaria, che prevede anche la riprogrammazione del sistema antincendio degli ospedali, siamo ancora nella fase degli adempimenti burocratici. Chiediamo alla Giunta un impegno più stringente per far sì che si accelerino tutte le procedure amministrative, considerato che in numerosi ospedali della nostra regione ci sono notevoli criticità, come uscite di sicurezza bloccate, estintori non revisionati e luci di emergenza assenti. Non possiamo permetterci un'altra tragedia come quella dell'Ospedale di Tivoli", conclude Novelli.(Com)