Kirghizistan-Giappone: funzionari discutono progetti di cooperazione a Bishkek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro delle Finanze del Kirghizistan, Ulugbek Kalenderov, ha incontrato a Bishkek l'ambasciatore del Giappone Goda Hideki e il direttore per la Russia, l'Asia Centrale e il Caucaso del ministero degli Affari esteri del Giappone, Masai Watanabe, in visita ufficiale nel Paese. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui i funzionari hanno discusso la fornitura di garanzie statali per le aziende giapponesi che operano in Kirghizistan. Il Giappone ha proposto inoltre l'organizzazione di seminari per i dipendenti del ministero dell'Energia e delle Risorse naturali kirghiso. (Res)