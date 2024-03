Pnrr: Fitto, parlare di fallimento è sopra le righe, serve approccio rispettoso lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ascoltato tutti gli interventi e devo dire che sono deluso da alcune considerazioni fatte a prescindere. Utilizzare parole come 'fallimento' o 'propaganda', sinceramente lo trovo eccessivo. Possiamo anche non essere d'accordo ma parlare di fallimento è sopra le righe sotto tutti i punti di vista". A dirlo è stato il ministro per il Sud, le Politiche di coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso della replica alle comunicazioni nell’Aula del Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "E’ così forte la voglia di esprimere un giudizio negativo a prescindere da dire che c'è un decreto che ancora non vede la luce, ma è in Aula, in fase di autorizzazione. Serve un approccio rispettoso del lavoro fatto", ha concluso. (Rin)