Roma: vernice rossa sulla strada e blocco del traffico al centro, nuova protesta ambientalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno sversato vernice rossa sulla strada e hanno bloccato il traffico sul lungotevere, al centro storico, all'altezza di piazza della Rovere intorno alle 8:45 di stamattina. A mettere in atto la protesta non autorizzata un gruppo di una decina di giovani ambientalisti che hanno scelto un'area particolarmente congestionata dal traffico, nelle vicinanze dell'ospedale Santo Spirito, di piazza San Pietro e del cantiere di piazza Pia. I manifestanti hanno intralciato il traffico proveniente da Lungotevere in Sassia e diretto a piazza della Rovere. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per la viabilità e la polizia per la gestione dei manifestanti e gli accertamenti del caso. Diverse le pattuglie della polizia locale, con i gruppi Prati, Centro Storico e Pronto intervento traffico, impegnate nel ripristino della viabilità, tornata regolare in breve tempo. Al fine di agevolare il transito veicolare nella zona, interessata da eventi concomitanti, permangono i presidi.(Rer)