Spagna: Sanchez chiede a Feijoo dimissioni Ayuso per presunta frode fiscale del compagno

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto al presidente del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, le dimissioni della presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, per la presunta frode fiscale da 350 mila euro del suo compagno, Alberto Gonzalez Amador. "Dovrebbe anche essere coerente con ciò che predica. Mesi fa ha chiesto le dimissioni della direttrice generale della Guardia Civil, María Gámez, per un caso che coinvolgeva il suo partner, poi archiviato", ha detto il premier nel suo intervento al Congresso dei deputati, invitando il leader popolare ad avere "coraggio". Ieri, diversi media iberici hanno riportato dal notizia che il compagno di Ayuso è stato denunciato dalla Procura di Madrid insieme ad altre quattro persone per due reati di frode fiscale e un reato di falsificazione di documenti commerciali. (segue) (Spm)